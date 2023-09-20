Україні потрібно ППО більше, ніж далекобійних ракет, — голова Пентагону

За підсумками зустрічі «Рамштайн» Остін закликав партнерів Києва посилювати протиповітряну оборону України, особливо з наближенням зими, коли РФ може посилити обстріл.
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