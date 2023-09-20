Bard тепер може взаємодіяти з вашими улюбленими програмами й сервісами Google

Однією з найважливіших переваг Bard є можливість співпраці з генеративним штучним інтелектом, яка полягає в тому, що він може адаптувати свої відповіді до вашого конкретного завдання. Наприклад, ви можете звернутися до Bard із проханням створити маршрут для вашої майбутньої подорожі з друзями, скласти список онлайн-магазинів, які вас цікавлять, або навіть пояснити складну наукову тему своїм дітям. Зараз Bard ще краще адаптує свої відповіді за вашими побажаннями, тож ви можете ще легше втілювати свої ідеї в життя.
Сьогодні ми представляємо найпотужнішу на сьогоднішній день модель Bard і розширюємо доступ до функціональності, яка раніше була доступна лише в англомовній версії, новими мовами й у нових країнах, зокрема в Україні. Тепер Bard інтегрований з програмами й сервісами Google, щоб надавати більш корисні відповіді, і має покращену функцію, яка дозволяє вам легко перевіряти інформацію в мережі.
Продовжуючи відповідально розвивати Bard, ми розширюємо доступ до можливостей, які були раніше доступні лише англійською мовою. Тепер ви можете додавати зображення за допомогою Google Об’єктива й отримувати зображення з Пошуку у відповідях, а також змінювати відповіді Bard (наприклад, робити їх коротшими, довшими, простішими, менш формальними, більш професійними тощо). Ці функції тепер доступні для понад 40 нових мов і країн, включно з Україною.
Сьогодні ми запускаємо Bard Extensions (Розширення Bard) англійською мовою – абсолютно новий спосіб взаємодії та співпраці з Bard. За допомогою розширень Bard може знаходити й показувати вам потрібну інформацію з інструментів Google, якими ви користуєтеся щодня, як-от Gmail, Документи, Диск, Карти, YouTube, Google Авіаквитки й Готелі, навіть якщо потрібна інформація зберігається в різних програмах чи сервісах. Ця функція поки що доступна лише у версії англійською мовою.
Наприклад, якщо ви плануєте подорож, тепер ви можете попросити Bard обрати з Gmail дати, які підходять усім, переглянути інформацію в реальному часі про рейси й готелі, подивитися маршрути на Картах Google і навіть переглянути відео на YouTube про те, чим можна зайнятися в тому місці — і все це в межах однієї розмови.
Або уявіть ситуацію, коли ви подаєте заявку на нову роботу й використовуєте Bard для допомоги у цьому процесі. Ви можете попросити Bard “Знайди моє резюме під назвою “Червень 2023” на моєму Диску й підсумуй інформацію про мої навички у вигляді короткого абзацу” та продовжити працювати над своїм супровідним листом.
Ми завжди дбаємо про конфіденційність ваших даних. Якщо ви вирішите використовувати розширення Workspace, ваші дані з Gmail, Документів і Диска не будуть доступні рецензентам, не будуть використовуватися Bard для показу вам реклами або навчання моделі Bard. І, звичайно, ви матимете повний контроль над налаштуваннями конфіденційності й можливість вимкнути розширення в будь-який момент.
Відсьогодні, щоб легше перевіряти відповіді на запити англійською мовою, ви можете використовувати в Bard покращену кнопку Google. Коли ви клацнете на значок “G”, Bard прочитає відповідь і оцінить, чи є в Інтернеті контент, який її підтверджує. Якщо твердження можна оцінити, вони виділяються кольором. Ви можете клацнути на виділені фрази й дізнатися, чи знайшов Пошук інформацію, яка підтверджує чи спростовує їх. Ця функція поки що доступна лише у версії англійською мовою.
Тепер ділитися своїми розмовами з Bard з іншими користувачами стало ще простіше. Відсьогодні, коли хтось ділиться з вами своїм чатом Bard через загальнодоступне посилання, ви можете продовжити розмову у власному чаті й поставити Bard додаткові запитання на цю тему або використати цю розмову як початок для власного обговорення. Тепер ця опція буде доступна, зокрема, українською мовою.
Усі ці нові функції стали можливими завдяки оновленням нашої моделі PaLM 2, яка є найпотужнішою на сьогодні. На основі ваших відгуків ми застосували найсучасніші методи навчання, щоб допомогти моделі стати більш інтуїтивно зрозумілою і творчою. Отже, незалежно від того, чи хочете ви реалізувати творчий проєкт, почати розмову однією мовою й продовжити будь-якою з понад 40 інших або попросити про допомогу з кодуванням, відповіді Bard тепер будуть ще точнішими і якіснішими.
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