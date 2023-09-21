Терехов заявив, що об’єкти критичної інфраструктури Харкова зміцнюють

У Харкові “зробили висновки” із наслідків минулого опалювального сезону. На критично важливих для життєдіяльності міста об’єктах зводять захист від російських ракетних атак.
“Закінчення того опалювального сезону було дуже важким, ми зробили певні висновки, тому ми сьогодні вже зовсім по-іншому готуємося. Але хочу сказати, що не все буде залежати від нас. Буде залежати від військових обставин, обстановки на фронті. Ми дуже серйозно підходимо до укріплення деяких інфраструктурних об’єктів, які забезпечують життєдіяльність міста. Працюємо для того, щоб унеможливити удари по цих об’єктах нашого ворога. А в разі таких ударів мінімізувати ті ризики, які були в минулому опалювальному сезоні“.
При цьому він зазначив, що, попри пошкодження водопроводу в Харкові внаслідок ранкової атаки, не можна сказати, що цього разу армія рф цілилася саме по водопостачанню.
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