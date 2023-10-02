2 октября 2023, 8:45

Швейцарія виділяє Україні майже $110 млн на розмінування

Ці кошти виділять протягом 2024-2027 років.

За 2022-2023 роки країна вже перерахувала близько $16 млн на розмінування.
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