Швейцарія виділяє Україні майже $110 млн на розмінування

Ці кошти виділять протягом 2024-2027 років.
За 2022-2023 роки країна вже перерахувала близько $16 млн на розмінування.
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