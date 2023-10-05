В Україні розпочався "Місяць кібербезпеки"

5 октября 2023, 12:45

Традиційно у жовтні в США, країнах ЄС та багатьох інших країнах по всьому світу проводять різноманітні заходи, покликані привернути увагу суспільства до питань кіберзахисту; влаштовують просвітницькі кампанії щодо необхідності дотримуватися правил кібергігєни та інші. Наша країна вже кілька років поспіль підтримує цю ініціативу.



Протягом кібермісяця разом із фахівцями Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, розповідатимемо про різноманітні аспекти кібербезпеки.