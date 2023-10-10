VEON, якому належить Київстар, остаточно вийшов з ринку РФ

Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON (офіс в Нідерландах) оголосив про завершення виходу з Росії і продаж російського активу «Вимпелком».
Умови угоди не передбачають можливості повторного викупу, тобто завершення операцій на російському ринку є повним і остаточним для VEON.
Як коментує президент Київстару Олександр Комаров, «після виконання довгої низки юридичних процедур, наш 100% акціонер VEON ставить крапку в відносинах з російським телеком ринком. Це означатиме зміцнення стратегії розвитку компанії на шести інших ринках, в тому числі - в Україні». Зокрема, у найближчі три роки VEON планує інвестувати в Україну 600 млн доларів, які будуть направлені на відбудову телеком мережі та розвиток цифрових послуг і нових мобільних технологій.
Олександр Комаров підкреслив, що компанія Київстар працює у звичайному режимі, і від початку повномасштабного вторгнення росії вже інвестувала у розвиток телеком ринку країни 8,2 млрд грн, сплатила державі 15,2 млрд грн податків, а також надала підтримки державним органам, військовим, органам безпеки та правопорядку в розмірі понад 1,4 млрд грн, у тому числі бонусів і послуг без додаткової оплати на суму 577 млн грн.
Крім того, Київстар наразі готує мережу до роботи в умовах можливих відключень електроенергії, для чого інвестував 988 млн грн. До кінця 2023 року на базових станціях Київстару буде встановлено 110 тисяч нових акумуляторів.
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