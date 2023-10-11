Украинские разработчики создали рацию, которую не могут глушить россияне

11 октября 2023, 12:45

Теперь наши военные всегда будут на связи, смогут эффективно координировать работу подразделений. Все это благодаря уникальной технологии от Brave1:

рация работает под враждебным РЭБом;

у врага нет возможности заблокировать ее сигналы и расшифровать их;

Himera удерживает заряд до 4 дней;

рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка.



По словам главы Минцифры Михаила Федорова, Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила $10 000 на масштабирование и развитие.