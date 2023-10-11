Сьогодні США виділять Україні пакет допомоги на $200 млн

За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки виділять Україні черговий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.
Очікується, що про це оголосять уже в середу, 11 жовтня.
До цього пакета зокрема увійдуть ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. Також США передадуть ЗСУ артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові ракети TOW, 155-мм і 105-мм снаряди.
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