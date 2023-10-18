У Пентагоні пояснили, чому висували умови для надання зброї Україні

За словами заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх, умови щодо використання Україною касетних боєприпасів потрібні "для власної ж безпеки українців", щоб убезпечити цивільне населення після деокупації територій.
"Я б сказала, що те, як українці використовують касетні боєприпаси на полі бою, є відповідальним. Вони стежать за тим, куди випускають їх", — сказала Сінгх.
Водночас за її словами, Ізраїль є одним із найдавніших партнерів та союзників США, а ізраїльтяни, починаючи бойові дії, продовжують дотримуватись законів війни.
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