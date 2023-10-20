В українських школах планують включити у шкільну програму керування дронами

20 октября 2023, 16:45

"Ми започаткували з партнерами такий проєкт з забезпечення та навчання вчителів "Захисту України" FPV БПЛА дронами. Ба більше, декілька шкіл отримали дрони, а представники шкіл пройшли дводенний курс від військового інструктора та навчились основ володіння цією сучасною технікою", — заявив генерал-майор Олександр Нестеренко.