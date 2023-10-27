В США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16

27 октября 2023, 13:15

Представитель Военно-воздушных сил США отметил, что «небольшое количество» украинских летчиков в начале этой недели приступило к подготовке «основ эксплуатации F-16» на базе 162-го подразделения Национальной гвардии ВВС Аризоны.