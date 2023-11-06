6 ноября 2023, 14:45

Нью-Делі знову найзабрудненіше місто світу

Нью-Делі знову очолило перелік найбільш забруднених міст світу за версією швейцарської організації IQAir, яка займається моніторингом викидів.



Показник забруднення індійської столиці склав 376. На другому місці — місто Лахор у Пакистані, його показник 247. На третьому місці — китайський Шеньян. Київ опинився на 109 місці — його показник забруднення лише 4.

