10 ноября 2023, 13:45

Нацрада внесла до заборонених 16 медіасервісів з Росії

Упродовж трьох робочих днів Нацрада має повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку, щодо обмеження доступу до цих вебсайтів.



▪️24ТВ (24TV)

▪️KINOGO

▪️Баскино

▪️Filmix

▪️Кинокрад

▪️Киноточка

▪️KinoZapas

▪️Kion

▪️Viju

▪️«ГидОнлайн»

▪️«Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ» (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

▪️«Смотрешка» (Smotreshka)

▪️«Триколор Кино и ТВ онлайн» (Trikolor Kino и TV onlain)

▪️«Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно» (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno)



Використання мобільних застосунків цих сервісів також заборонене. Програмне забезпечення цих сервісів не можна встановлювати.

