Нацрада внесла до заборонених 16 медіасервісів з Росії

Упродовж трьох робочих днів Нацрада має повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку, щодо обмеження доступу до цих вебсайтів.
▪️24ТВ (24TV)
▪️KINOGO
▪️Баскино
▪️Filmix
▪️Кинокрад
▪️Киноточка
▪️KinoZapas
▪️Kion
▪️Viju
▪️«ГидОнлайн»
▪️«Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ» (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
▪️«Смотрешка» (Smotreshka)
▪️«Триколор Кино и ТВ онлайн» (Trikolor Kino и TV onlain)
▪️«Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно» (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno)
Використання мобільних застосунків цих сервісів також заборонене. Програмне забезпечення цих сервісів не можна встановлювати.
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