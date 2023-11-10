10 ноября 2023, 13:45

Нацрада внесла до заборонених 16 медіасервісів з Росії

Упродовж трьох робочих днів Нацрада має повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку, щодо обмеження доступу до цих вебсайтів.

▪️24ТВ (24TV)
▪️KINOGO
▪️Баскино
▪️Filmix
▪️Кинокрад
▪️Киноточка
▪️KinoZapas
▪️Kion
▪️Viju
▪️«ГидОнлайн»
▪️«Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ» (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
▪️«Смотрешка» (Smotreshka)
▪️«Триколор Кино и ТВ онлайн» (Trikolor Kino и TV onlain)
▪️«Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно» (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno)

Використання мобільних застосунків цих сервісів також заборонене. Програмне забезпечення цих сервісів не можна встановлювати.
Оцените новость:
  • 0 оценок