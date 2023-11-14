Иран и РФ начали сотрудничество по производству дронов за 3 года до начала войны

14 ноября 2023, 13:15

КСИР опубликовал кадры встречи командующего Воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Гаджизаде с бывшим российским коллегой Суровикиным, которая состоялась в 2019 г.

Иранский чиновник отметил: "Вы нам помогли в создании космической отрасли, а мы вам поможем в отрасли производства дронов". На видео видно, что диалог завершился рукопожатием.



Впервые эти кадры опубликованы в трейлере документального фильма "Знаменосец", в котором были продемонстрированы модернизированные иранские дроны Shahed 131/136. Также говорилось о военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ.