Алгоритм искусственного интеллекта предусмотрел у пациентов инфаркт

15 ноября 2023, 9:15

Технология может спасти тысячи жизней людей, у которых к фатальному исходу приводят незаметные для врачей изменения в сосудах, сообщают ученые Оксфордского университета.

Почему есть потребность в алгоритмах?

Компьютерная томография (КТ) сердечных артерий является стандартным тестом при жалобах на боль в груди для выявления сужения сосудов, снабжающих сердце кровью. В большинстве случаев врачи не замечают никаких патологий.

Помочь заметить такие маленькие изменения может алгоритм машинного обучения. Для этого использовали данные КТ более 40 000 пациентов, наблюдавших в среднем 2,7 года.



Как справился алгоритм?

В тестировании алгоритма на 3393 пациентах, за которыми наблюдали в среднем 7,7 года, выяснилось, что он может точно и самостоятельно определять риск инфаркта по данным КТ.

Когда ученые предоставили расчет алгоритма для 744 пациентов их врачам, в 45% случаев медики скорректировали лечение, учитывая прогнозы машины.



По мнению ученых, это указывает на то, что разработанный ими инструмент является ценным источником информации о состоянии пациента и поможет определить людей в группе риска тяжелых сердечных болезней.



Как считают исследователи, внедрение технологии могло бы уменьшить на 20% частоту сердечных приступов и на 8% смерти от них, а также от инсультов.