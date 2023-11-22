22 ноября 2023, 13:15

Рютте является фаворитом в гонке за место генсека НАТО — Bloomberg

По данным источников агентства, кандидатуру уходящего в отставку премьера Нидерландов Марка Рютте готовы поддержать многие союзники по НАТО, в том числе Венгрия и Турция, с которыми он якобы "поддерживает хорошие отношения за закрытыми дверями".



Скорее всего, он заручится поддержкой и США. Кандидатуру нового генсека должны единогласно одобрить все союзники (их 31), но, как отметило агентство, традиционно позиция США в этом вопросе имеет наибольший вес.



Союзники планируют договориться о преемнике Йенса Столтенберга к июлю. На данный момент кажется, что у Рютте выше шансы занять пост генсека, чем у премьера Эстонии Каи Каллас и главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, которые тоже заявили о своих амбициях, добавило агентство.

