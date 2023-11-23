Германия обновила список военной помощи, которая передана Украине

Перечень оборудования и вооружения опубликован на сайте минобороны ФРГ:
-20 БМП Marder с боеприпасами (из промышленных запасов бундесвера);
-2380 патронов калибра 155 мм;
-один танк разминирования WiSENT;
-2428 криптотелефонов (такие телефоны невозможно запеленговать. Если к вашему разговору попытается подключиться третья сторона, гаджет это выявит);
-два седельных тягача 8x8 HX81 и два полуприцепа;
-девять разных автомобилей;
-пять вездеходных гусеничных машин скорой помощи Warthog;
-две машины скорой помощи.