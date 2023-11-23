Германия обновила список военной помощи, которая передана Украине

23 ноября 2023, 9:15

Перечень оборудования и вооружения опубликован на сайте минобороны ФРГ:

-20 БМП Marder с боеприпасами (из промышленных запасов бундесвера);-2380 патронов калибра 155 мм;-один танк разминирования WiSENT;-2428 криптотелефонов (такие телефоны невозможно запеленговать. Если к вашему разговору попытается подключиться третья сторона, гаджет это выявит);-два седельных тягача 8x8 HX81 и два полуприцепа;-девять разных автомобилей;-пять вездеходных гусеничных машин скорой помощи Warthog;-две машины скорой помощи.