Франция намерена поставить в Армению наступательное вооружение

4 декабря 2023, 15:15

Авторы доклада Сената Франции, посвященного законопроекту о бюджете на 2024 г., призывают власти увеличить поставки военной техники в Армению.

В частности, отмечается поставка 26 бронетранспортеров Bastion (24 из планируемых 50 доставлены в Армению 12 ноября) и самоходной артиллерийской установки Caesar.

Подчеркивается, что последняя должна быть поставлена, «чтобы не повторить ошибок, допущенных в Украине». Подразумевается, что помимо оборонительного должно быть поставлено и наступательное вооружение.



13 мая AZfront, со ссылкой на источник, приближенный к Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины, первым сообщил о начале поставок французского вооружения в Армению, а именно 50 бронетранспортеров. Спустя месяц эту информацию в интервью изданию Caucase de France подтвердил экс-советник Минобороны Франции Дюпюи.