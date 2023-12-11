11 декабря 2023, 8:15

У навчальних закладах буде вхід через металодетектори та поліцейський

Про це заявив міністр МВС Клименко. Безпековий проєкт має охопити майже 10 тисяч навчальних закладів.
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