15 декабря 2023, 8:45

Tesla отзывает почти все 2 млн своих автомобилей

Компания Илона Маска вынуждена пойти на такой шаг из-за проблем с безопасностью, связанных с ее системой автопилота, сообщает ABC News со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения.



Система автопилота может подвергнуть водителей опасности, создав риск аварии. Tesla выпустит обновление программного обеспечения для автомобилей, у которых есть эта проблема, в феврале 2024 года.

