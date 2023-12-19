19 декабря 2023, 10:45

Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати дефіцит арти

За його словами, Україна також нарощує виробництво власних артилерійських снарядів. Країна сподівається стимулювати свою оборонну промисловість за рахунок виробництва боєприпасів з іноземними компаніями в Україні.

