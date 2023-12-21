21 декабря 2023, 12:15

Чеські військові та резервісти придбають 10 тисяч FPV-дронів для ЗСУ, — iROZHLAS

За підтримки головнокомандувача чеської армії, створено асоціацію Group D, яка запустить публічний збір коштів під назвою Nemesis, де збиратимуть $4,5 млн на дрони для військових України.


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