Игровой руль SVEN GC-W150

22 декабря 2023, 16:15

Автосимуляторы были и остаются одним из самых популярных игровых жанров, над которым не властны ни время, ни изменчивая мода.



А все потому, что за рулем виртуального автомобиля возможно все: хочешь — испытай себя в роли дальнобойщика, хочешь — попробуй сесть за руль гоночного автомобиля. А если требуется еще больше острых впечатлений — можно попытаться уйти от полицейской погони. Но клавиатура или даже самый лучший геймпад не дадут настолько приближенного к реальному опыту, как качественый игровой руль. И вот с качественными игровыми рулями у финской компании SVEN всегда было хорошо, а с выходом нового GC-W150 стало еще лучше.

Сила нового руля от SVEN в том, что оставаясь доступным широкому кругу потенциальных покупателей, он оснащен абсолютно всем необходимым. В первую очередь стоит отметить его универсальность: помимо компьютеров под управлением Windows 7 и старше он легко взаимодействует с PS4 и PS3, Nintendo Switch и даже Android-гаджетами. А благодаря поддержке режимов X-Input и D-Input с помощью GC-W150 можно играть в самые разные игры, в том числе — вышедшие давно и уже ставшие классическими.Конечно же, в новинке есть виброотдача, позволяющая максимально глубоко погрузиться в игровой мир и прочувствовать каждую его деталь — от дорожного покрытия или его отсутствия до характерного поведения руля в повороте или дрифте. Переключать скорости поможет специальный рычаг — все как в жизни. И, конечно, есть педальный блок увеличенной ширины, что порадует обладателей крупных ног — этим могут похвастаться далеко не все игровые рули.Угол поворота руля составляет 180° — для большинства игроков этого достаточно, а для любителей симуляций экстремального вождения у SVEN есть самые «продвинутые» модели рулей, которые могут вращаться на внушительные 900°. Не забыли разработчики и про программируемые кнопки, с помощью которых можно не только включить фары или посигналить, но и эффективно управлять игровым персонажем, видом из кабины и массой других параметров.Доступный, но при этом универсальный и обладающий всеми необходимыми функциями игровой руль SVEN GC-W150 станет отличным подарком и прекрасно подойдет в качестве первого руля для тех, кто хочет попробовать прикоснуться к миру автосимуляторов. Продажи уже стартовали, новинку можно найти в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.