Игровой руль SVEN GC-W1000

24 ноября 2025, 12:15

На рынке появился новый флагман симуляторов вождения — SVEN GC-W1000, игровой руль, созданный не просто для игры, а для полного слияния с автомобилем.

Это не пластиковый аксессуар. Это инструмент водителя. Собранный с мыслью о реализме, продуманный до мельчайших деталей, он превращает любой экран в живую трассу, где каждый поворот, каждая яма и каждый занос передаются через тактильные ощущения, стирающие грань между виртуальным и реальным.

Сердце системы — технология усиленной обратной связи. Усовершенствованный механизм передаёт не просто вибрации, а характер дороги: шелест асфальта на скорости, дрожь от гравия, удары по брусчатке. Почувствуйте, как колёса цепляются за покрытие, как машина теряет сцепление в повороте — всё это без компромиссов, с физической достоверностью, которой доверяют даже требовательные симуляторы.Угол поворота в 900° открывает пространство для абсолютного контроля. Будь то точная парковка в узком дворе или экстремальный занос на гоночной трассе — каждый градус положения руля соответствует реальной механике автомобиля. А изменяемый наклон руля позволяет каждому игроку найти свой идеальный угол, свою зону концентрации.GC-W1000 — это целая cockpit-система. В комплект входит отдельный блок механической КПП с чёткими щелчками передач и три педали с металлическими накладками, обеспечивающими долговечность и естественное усилие. Подставка для ног создаёт аутентичную эргономику, словно вы сидите за рулём настоящего болида.17 программируемых кнопок дают полную кастомизацию управления. Настройте их под свои нужды — будь то переключение камеры, активация тормоза или вызов стратегии. А продвинутое программное обеспечение позволяет детально регулировать силу и характер обратной связи, адаптируя руль под любой жанр: от аркады до профессионального симулятора.Руль совместим с Xbox Series S/X, PlayStation 4 и Windows (7/8/10/11) и поддерживает режимы X-Input и Direct Input, что гарантирует корректную работу даже с классическими играми. Подключение — через надёжный USB-интерфейс, а фиксация на столе обеспечивается прочными струбцинами.GC-W1000 — это приглашение на трассу, где вы не игрок, а пилот. Где технологии работают не ради технологий, а ради ощущений. Где каждый заезд становится историей, написанной не кодом, а адреналином.Игровой руль SVEN GC-W1000 — реализм, который можно почувствовать руками.