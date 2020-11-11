Игровой руль SVEN GC-W900 — виртуальные гонки с реальными эмоциями

11 ноября 2020, 11:45

Полностью прочувствовать процесс управления автомобилем в компьютерных играх невозможно без использования специального руля — по качеству погружения в процесс с ним не сравнятся ни клавиатура, ни джойстики, ни геймпады.

Компания SVEN уже предложила своим поклонникам практически полный спектр доступной и высококачественной периферии, теперь в ее ассортименте есть и игровой руль. Следуя давно сложившейся традиции, в доступном широкому кругу потребителей устройстве финский производитель собрал все лучшее, что может предложить геймерам данный тип манипуляторов.Конечно же, в нем есть виброотдача. Вы сможете почувствовать смену дорожного покрытия, полностью ощутить поведение руля во время заноса или дрифта — все как в реальной жизни. Большинство современных автосимуляторов позволяет настраивать интенсивность этих эффектов, каждый игрок сможет подобрать ее под себя. Также поддерживается настройка чувствительности на самом манипуляторе.При этом возможности управления игровым процессом далеко не исчерпаны рулевым колесом, помимо него присутствуют два стика и набор клавиш как на полноценном геймпаде, которые пригодятся в играх, где помимо вождения автомобиля нужно управлять персонажем или совершать другие действия. И никаких проблем с совместимостью, устройство корректно работает в самых разных играх — от современных до классических благодаря поддержке режимов X-Input и D-Input. Любителей виртуального дрифта особенно порадует активатор ручного тормоза на рычаге переключения передач.Крепление руля осуществляется с помощью специальной струбцины, никаких дополнительных приспособлений не нужно. Процесс установки и снятия занимает меньше минуты — выделять отдельное место для руля не придется. Две педали — газа и тормоза — расположены на специальной подставке, устойчиво стоящей на различных половых покрытиях. Получить свежие эмоции от вождения автомобилей в играх очень просто — достаточно найти новый SVEN GC-W900 в каталоге вашего любимого магазина электроники.