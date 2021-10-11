11 октября 2021, 11:45

Ультимативное устройство в бюджетном сегменте — такое редко, но случается. Вот, например, новый беспроводной геймпад SVEN GC-4020 вполне подходит под это описание.

В нем есть все, что только можно представить. Начнем с того, что рассчитан он на работу с приставками PlayStation 4, однако его возможности гораздо шире – он также совместим с компьютерами под управлением последних версий Windows и PlayStation 3. Очень удобно, особенно для пользователей, одинаково любящих играть и на ПК, и на консолях — можно купить одно устройство, привыкнуть к нему и не испытывать никаких неудобств при смене платформы.Благодаря поддержке режима Direct Input с помощью геймпада можно управлять даже играми, которые на взаимодействие с ним изначально не рассчитаны. Ну и, конечно, все привычные и необходимые органы управления на месте: восьмипозиционный манипулятор, два джойстика, клавиши, курки и сенсорная панель. Более того, даже шестиосевой гироскоп есть, который мало кто ожидает в сравнительно бюджетном устройстве. Ну а буквально почувствовать все происходящее на экране поможет виброотдача, с ней погрузиться в атмосферу игры будет намного проще.Встроенный аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает длительную работу, а весит геймпад при этом всего лишь 220 г — пользоваться им легко и комфортно, руки не устают даже во время многочасовых игровых сессий. Конечно, это заслуга не только небольшой массы, но и отличной эргономики корпуса — на уровне лучших решений в своем классе. Внешний вид тоже радует — SVEN GC-4020 способен стать настоящим украшением игрового места. Отдельно стоит упомянуть наличие порта jack 3,5 мм для подключения наушников — больше не надо быть «привязанным» к ПК или консоли, что делает гейминг еще более приятным и удобным.А еще один сюрприз ждет вас в каталогах магазинов бытовой техники и электроники. Найдите в них SVEN GC-4020 — уверены, вы будет приятно удивлены стоимостью устройства. Продажи уже стартовали, ждем вас на полях игровых сражений вместе с вашим новым геймпадом.