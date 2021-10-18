Проводной геймпад SVEN GC-400 — универсальный "солдат"

18 октября 2021, 12:45

Так вкратце можно описать новый SVEN GC-400. Этот проводной геймпад рассчитан на работу с приставками PlayStation 4, однако может прекрасно работать и с ПК под управлением последних версий Windows, а также консолями PlayStation 3.

Подключение осуществляется через USB-порт, длина гибкого и надежного кабеля — 1,8 метра, ее будет достаточно большинству пользователей.Любители поиграть и на компьютере, и на консолях могут ограничиться приобретением одного геймпада — не придется дважды тратить деньги и привыкать к двум разным устройствам. Более того, разработчики добавили режим Direct Input — управлять можно даже ПК-играми, которые изначально геймпад не поддерживают. «На борту» у SVEN GC-400 есть все необходимое: восьмипозиционный манипулятор, два джойстика, все привычные пользователям клавиши, курки и даже сенсорная панель.Для большего погружения в игровой процесс добавлена виброотдача — с ней происходящие на экране события кажутся еще более захватывающими. Вес геймпада — всего 190 г, а форма корпуса максимально эргономична и навеяна лучшими устройствами в своем классе — он просто идеально лежит в руке. Да и дизайн удался на славу — такой геймпад и использовать приятно, и друзьям можно демонстрировать с гордостью.Минимум затрат — максимум удобства и позитивных эмоций от игр. SVEN GC-400 — это настоящий «народный» геймпад, который наверняка завоюет сердца геймеров. Стать одним из первых его обладателей можно прямо сейчас — он уже есть в продаже.