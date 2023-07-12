Новый беспроводной геймпад SVEN GC-4040

12 июля 2023, 13:15

Финская компания SVEN продолжает развивать свою линейку беспроводных геймпадов, сочетающих возможности флагманских устройств с невысокой ценой и доступностью широкому кругу любителей компьютерных игр.

Новый SVEN GC-4040 вновь получился крайне универсальным решением — он способен работать как с PlayStation 4, так и с ПК под управлением Windows, причем с поддержкой режима X-Input. Это настоящая находка для тех, кто любит играть и на компьютере, и на консоли — можно использовать одно устройство, привыкнуть к нему и не испытывать дискомфорта при смене платформы.Геймпад оборудован всеми возможными органами управления: восьмипозиционным манипулятором, двумя джойстиками, клавишами, курками… Но даже это еще не все: присутствуют также шестиосевой гироскоп и сенсорная панель, которые крайне редко встречаются в сравнительно бюджетных устройствах. Для максимально полного погружения в игровой процесс предусмотрена виброотдача.Корпус SVEN GC-4040 сделан с заботой о комфорте игрока во время длительных сессий. Благодаря эргономичной форме, массе всего лишь 228 грамм и резиновым вставкам для надежного хвата с этим геймпадом можно много часов, не почувствовав даже намека на усталость. Немало внимания уделено и кастомизации, на выбор предлагается два варианта цветового оформления — черный и красный с серыми вставками, в комплекте с каждым устройством поставляется три сменных крестовины, помогающие адаптировать геймпад под различные игровые стили и предпочтения пользователя.Провода остались в далеком прошлом, к ПК или консоли SVEN GC-4040 подключается с помощью Bluetooth, а встроенный аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает длительную бесперебойную работу. Есть хорошая новость и для тех, кто привык играть в наушниках: их можно подключать не игровому устройству, а к разъему мини-джек 3,5 мм прямо на геймпаде, что гораздо удобнее. Создатели SVEN GC-4040 продумали каждую мелочь и оснастили свое детище всем самым лучшим, но при этом смогли оставить его цену крайне невысокой, в чем можно убедиться, открыв каталоги магазинов электроники прямо сегодня — продажи новинки уже стартовали.