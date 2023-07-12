Новый беспроводной геймпад SVEN GC-5050

12 июля 2023, 15:45

ПК или консоль, а может — вообще мобильный гейминг? Кто-то выбирает что-то одно, а кто-то хочет взять все, что может предложить современная гейм-индустрия.



Вот только приходится привыкать к разным манипуляторам, у каждого из которых есть свои особенности. Да еще и не забывать их заряжать, класть в нужное место, чтобы не потерять — в общем, куча забот. Избавить от которых по-настоящему увлеченных игроков призван беспроводной геймпад SVEN GC-5050, которые задает новую планку универсальности и совместимости с различными игровыми платформами. Он может работать с ПК под управлением Windows от версии 7 и старше, PlayStation 3 и 4, Nintendo Switch, а также гаджетами под Android и iOS.

Поклонников мобильного гейминга особенно порадует наличие в комплекте держателя для смартфона — со SVEN GC-5050 можно не расставаться ни дома, ни в дороге. Поддерживаются режимы X-Input и Direct Input, что позволяет использовать манипулятор с самыми разными играми. Геймпад оборудован всеми необходимыми и привычными геймерам органами управления: восьмипозиционным манипулятором, двумя джойстиками, клавишами, курками… Функции клавиш могут настраиваться, обеспечивая более эффективные действия геймера внутри игры. Для наиболее полной вовлеченности в процесс и реалистичных ощущений от происходящего на экране предусмотрена функция виброотдачи.Внешний вид SVEN GC-5050 сделан максимально оригинальным благодаря прозрачному корпусу, сквозь который видны все самые интересные детали внутреннего устройства геймпада — от кнопок для вибромотора. Ну а чтобы все это выглядело максимально эффектно, добавлена динамическая RGB-подсветка. Этот геймпад совершенно точно готов приковывать восхищенные взгляды и выступать в качестве одного из ключевых элементов оформления игрового места. Форма корпуса сделана максимально эргономичной и гарантирует комфорт во время многочасовых виртуальных баталий.Ну и, конечно, никаких проводов — подключение к ПК или консолям осуществляется посредством Bluetooth, а встроенный аккумулятор емкостью 800 мА·ч обеспечивает долгие часы автономной работы геймпада. При этом у SVEN GC-5050 мало конкурентов не только по уровню универсальности или эффектности внешнего вида, но и по стоимости — финской компании вновь удалось создать максимально «продвинутое» устройство, доступное широкому кругу потенциальных пользователей. Проверить это может любой желающий: продажи стартовали, новый GC-5050 легко найти в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.