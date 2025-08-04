Игровой руль SVEN GC-W650

4 августа 2025, 17:45

Новый SVEN GC-W650 получил все базовые функции, без которых сложно представить современный игровой руль.

В первую очередь, речь идет о виброотдаче — именно она позволяет почувствовать дрожание руля в заносе, смену дорожного покрытия и даже небольшие выбоины на дороге — уровень реалистичности происходящего сразу многократно возрастает. Для того, чтобы руль при этом надежно удерживался руками водителя, на нем предусмотрены специальные резиновые вставки для максимально удобного хвата.

Угол вращения руля может доходить до 270° — хватит не только для быстрого прохождения поворотов, но и для маневрирования на малой скорости при управлении виртуальным грузовиком. Нередко игра позволяет включить сигналы поворота, фары или дворники и так далее — все эти действия можно «повесить» на специальные программируемые кнопки на руле. Также с помощью клавиш на руле можно управлять персонажем или поворотом его головы, вызывать основные игровые меню и так далее. Широкий блок педалей позволит удобно использовать акселератор и тормоз, при этом он плотно и стабильно стоит на полу, не пытаясь «убежать» резких нажатий в самый наряженный момент игры.Важно отметить, что SVEN GC-W650 способен корректно работать практически в любых играх — от суперсовременных до классических, что стало возможным благодаря поддержке режимов X-Input и D-Input. Список совместимых устройств тоже крайне обширный: PS4 и PS3, XBOX ONE S/X, Nindendo Switch, ПК под управлением Windows 7 и старше… А стоимость при этом традиционно сдержанная — GC-W650 может стать как приятным дополнением игрового места для взрослого, так и первым шагом в серьезном увлечении автосимуляторами для подростков.