Новый игровой руль SVEN GC-W300

16 апреля 2019, 12:15

Компания SVEN представляет Вашему вниманию модель SVEN GC-W300 - обновлённую версию руля SVEN SPEEDY, успевшего стать классикой в аксессуарах для компьютерных видеоигр.



Данный девайс рассчитан, в первую очередь, на подростковую аудиторию, поэтому, если Вы ищете подарок для своего ребенка, внимательнее присмотритесь к этой модели.

Разработчики предусмотрели в SVEN GC-W300 все нюансы для того, чтобы эффект участия в гонках был максимально реалистичным. Функция виброотдачи позволяет прочувствовать неровности дорожного покрытия, крутые повороты, резкие заносы и виражи. В комплекте присутствует блок педалей, дающий возможность регулировать скорость движения транспортного средства, как в настоящем автомобиле. Для удобства «газ» и «тормоз» представлены также в виде лепестков-переключателей, расположенных на тыльной стороне руля. Используя их, играющий способен управлять автомобилем только руками. Чтобы уверенно чувствовать себя на «дороге», игровой руль можно зафиксировать на столе с помощью присосок, которые находятся на его основании. Резиновые вставки обеспечивают пользователю надежный контакт с манипулятором во время вождения. В новинке предусмотрена возможность регулировать уровень вибрации, чувствительность руля и педалей: в комплекте с моделью поставляется CD-диск с необходимыми драйверами.Восьмипозиционная крестовина и десять программируемых клавиш, присутствующие на лицевой и тыльной стороне руля, являются прекрасным дополнением к основному управлению автомобилем. D-pad больше подходит для входа в меню, смены видов камеры во время игры. С помощью кнопок удобно включать дворники и фары при изменении погодных условий во время гонки, использовать ручник, включать ускорение.Модель поддерживает работу в цифровом и аналоговом режимах. В первом случае управление является статичным, так как компьютер обрабатывает информацию от манипулятора о факте поворота руля и нажатии на педали. В аналоговом режиме обрабатываются также данные об угле поворота и степени нажатия, поэтому управление оказывается максимально плавным.SVEN GC-W300 подключается к ПК с помощью USB-разъема. Новинка совместима с такими ОС как Windows XP/Vista/7/8/10.