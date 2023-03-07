Новый игровой руль SVEN GC-W750

7 марта 2023, 13:15

Управление автомобилем, пусть даже и виртуальным — это настоящая буря впечатлений, полностью погрузится в которую не получится даже с самыми лучшими игровыми клавиатурами, геймпадами или джойстиками.

Только игровой руль дает геймерам полный спектр эмоций и позволяет прочувствовать атмосферу гонок, езды по городу или даже доставки грузов — симуляторы грузового транспорта не теряют популярности уже много лет. Специально для настоящих фанатов вождения компания SVEN представила новую модель GC-W750 — игровой руль, сочетающий самые передовые технологии и доступность для широкого круга потребителей.Как и в любом хорошем руле, у GC-W750 есть виброотдача, которая позволяет глубже проникнуть в игровой процесс, прочувствовав каждую его деталь — от смены дорожного покрытия до дрожания руля в заносе или дрифте. При этом любителей дрифта порадует отдельный блок КПП с ручным тормозом, позволяющим легко отправить виртуальный автомобиль в управляемый занос. Конечно же, есть у новой модели и пара педалей — разработчики устройства приложили все усилия для того, чтобы создать максимально полную симуляцию.Для удобного хвата руль оснащен резиновыми вставками, еще больший уровень комфорта достигается за счет регулировки его наклона. Угол поворота руля может доходить до 900°, что позволяет использовать его даже в самых "продвинутых" симуляторах, максимально приближенных к реальному вождению. Дополнительные возможности управления игровым процессом предлагают программируемые кнопки. С их помощью можно осуществлять как базовые действия, такие как включение фар или сигнала клаксона, так и более сложные — в том числе, управлять игровым персонажем.При этом SVEN GC-W750 корректно работает практически в любых играх — от самых современных до уже ставших классическими благодаря поддержке режимов X-Input и D-Input. Список совместимых устройств тоже очень внушительный: PS4 и PS3, XBOX ONE S/X, Nindendo Switch, ПК под управлением Windows 7 и старше…