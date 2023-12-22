Как заказать авто из США под ключ?

22 декабря 2023, 16:25

Подержанные автомобили из США обойдутся намного дешевле, чем в Украине. При этом есть возможность более широкого выбора марок и моделей автомобилей.

Чтобы заказать авто из США под ключ, необходимо выполнить следующие шаги:

Определитесь с параметрами автомобиля. Что вы хотите купить? Марку, модель, комплектацию, год выпуска, пробег, цвет, цену? Чем точнее вы сможете сформулировать свои требования, тем больше шансов, что вы найдете подходящий вариант.

При выборе автомобиля из США важно учитывать следующие факторы:

Марка и модель . В США представлены автомобили самых разных марок и моделей. Выбирайте ту марку и модель, которая вам нравится и соответствует вашим потребностям.

Комплектация . Комплектация автомобиля может существенно различаться. Выбирайте комплектацию, которая вам необходима.

Год выпуска и пробег . Чем моложе автомобиль и ниже его пробег, тем больше его стоимость. Однако, если вы готовы потратить немного больше, вы можете найти отличный вариант с небольшим пробегом и недавним годом выпуска.

Цвет . Цвет автомобиля - это дело вкуса. Выбирайте тот цвет, который вам нравится.

Цена. Стоимость автомобилей из США может сильно различаться. Выбирайте автомобиль, который соответствует вашему бюджету.

Далее найдите надежную компанию, которая занимается доставкой автомобилей из США. Убедитесь, что компания имеет опыт работы в этой сфере, положительные отзывы клиентов и прозрачные условия сотрудничества.

Заключите договор с компанией. В договоре должны быть указаны все условия сотрудничества, включая стоимость автомобиля, стоимость доставки, таможенного оформления и других услуг. Договор должен учитывать марку, модель, комплектацию, год выпуска, пробег, цвет и цену автомобиля. В нем должны быть прописаны гарантии и порядок оплаты.

Выберите автомобиль на аукционе. Компания, с которой вы сотрудничаете, поможет вам подобрать подходящий вариант на аукционе. Она предоставит вам список автомобилей, которые соответствуют вашим требованиям, и поможет сделать ставку.

После того, как вы выиграете аукцион, необходимо будет внести предоплату, а затем полную стоимость автомобиля. Предоплата обычно составляет 10-20% от стоимости автомобиля. Полную стоимость автомобиля необходимо будет оплатить в течение нескольких дней после выигрыша аукциона.

После доставки автомобиля в Украину вам необходимо будет пройти таможенное оформление и поставить его на учет. Компания, с которой вы сотрудничаете, поможет вам в этом.

Срок доставки автомобиля из США в Украину составляет обычно 1-3 месяца. Стоимость доставки зависит от местоположения автомобиля, способа доставки и других факторов.

Стоимость таможенного оформления автомобиля составляет от 10 до 20% от его стоимости. Стоимость постановки автомобиля на учет в Украине составляет около 1000 гривен.

В целом, покупка автомобиля из США под ключ может быть выгодной альтернативой покупке автомобиля в Украине. Однако, важно выбрать надежную компанию, которая поможет вам в этом процессе.