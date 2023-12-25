25 декабря 2023, 10:15

Війна в Україні визначить майбутнє всієї Європи, – міністр оборони Фінляндії

Таку думку висловив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен у привітанні фінських миротворців із Різдвом. Він висловив припущення, що війна не закінчиться швидко.


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