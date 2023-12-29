29 декабря 2023, 8:15

Нидерланды должны готовиться к войне с Россией

Об этом заявил уходящий главком нидерландской армии Мартин Вийнен, сообщает De Telegraaf.



"Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", – отметил Вийнен, добавив, что у гражданского население должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.



"Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии", – сказал он, отметив важность того, чтобы страна устранила дефицит кадров в войсках.

