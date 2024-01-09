Група компаній Нова пошта змінює назву на NOVA

9 января 2024, 11:45

Нова пошта працює на ринку України з 2001 року. За цей час компанія стала справжнім лавмарк. Усі ці роки ми створювали нові компанії та продукти.

І от уже є NovaPay, яка відкриває рахунки для клієнтів. Nova Digital, IT-рішення якої дозволяють не хвилюватися за рідних або за захист бізнесу від кібератак. Nova Global, що доставляє з різних континентів. А сама Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.



Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA.



“Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth” - коментує співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.