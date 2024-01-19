Умеров заявил о создании артиллерийской коалиции

Министр обороны Украины на своей странице в Х отметил, что дефицит боеприпасов — актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются ВСУ. Решить этот вопрос нацелена артиллерийская коалиция.
Министерство обороны Франции сообщило, что цель коалиции — обеспечение украинских защитников возможностями для защиты территории страны в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе она также "нацелена на создание будущей артиллерии Украины через амбициозные и инновационные промышленные партнерства".
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