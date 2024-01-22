22 января 2024, 13:15

Кабмин Украины выделил 17,5 млрд грн на обустройство оборонительных рубежей

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей", — сказал на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что средства выделены профильным ведомствам и областным государственным администрациям.
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