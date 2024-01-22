Очільник компанії, що виробляє Taurus заявив, про швидке поповнення запасів

22 января 2024, 17:45

Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.

Про це пише DW.



«У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати наявні»

– написав у соцмережі очільник компанії, яка виробляє ракети Taurus, Йоахім Кнопф.



Крім того, ще у листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни не лише наростити виробництво ракет Taurus, а й принагідно інтегрувати в них нові технічні досягнення.