29 января 2024, 17:45

Німецька компанія подарує ЗСУ 100 власних дронів

100 дронів Trinity в різних модифікаціях Україні передасть виробник, компанія Quantum-Systems. Країна вже отримує БпЛА Vector, які компанія передає від імені німецького уряду.



У листопаді 2023 року представники компанії повідомили що вони розпочнуть тренування українських операторів дронів у січні 2024 року.

