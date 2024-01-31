США и Саудовская Аравия возобновили переговоры по оборонному сотрудничеству

31 января 2024, 13:15

Впервые после начала войны США и Саудовская Аравия (КСА) возобновили переговоры по оборонному сотрудничеству.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что в январе в саудовском г. Алула наследный принц и фактический правитель КСА бин Салман встретился с группой американских сенаторов. Обсуждено «возобновление предыдущих переговоров об оборонном пакте, который также включал бы историческую связь между Саудовской Аравией и Израилем».



По словам источников, бин Салман «по-прежнему видит возможности для расширения сотрудничества с США, несмотря на гнев во всем арабском мире в связи с продолжающимися ударами Израиля по ХАМАСу». Главным препятствием на переговорах является позиция Саудовской Аравии, которая состоит в том, что любая сделка с Израилем должна быть обусловлена созданием «независимого палестинского государства».