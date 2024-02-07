7 февраля 2024, 10:45

Шарль Мішель закликав США виділити Україні 60 мільярдів доларів

"Хочу звернутися до Палати представників Сполучених Штатів із проханням виділити 60 мільярдів доларів, необхідних для того, щоб гарантувати фінансову стабільність України".



Крім того, Мішель розкритикував заклики до миру в Україні за ціною здачі територій.



"Я приголомшений заявами вкрай лівих про те, що ми маємо перестати постачати зброю Україні. Ви що хочете? Щоб українці захищалися водяними пістолетами чи за допомогою гучних промов?"

