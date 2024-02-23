Украинские аналоги дронов "Ланцет" прошли предварительные испытания

23 февраля 2024, 13:45

По словам Михаила Федорова, в последние дни тестировали дроны от четырех компаний и из четырех дронов два их прошли.



Федоров рассказал, что:

🔹 в перспективе нескольких месяцев можно будет организовать производство около 100 таких дронов в месяц;

🔹аналог такого дрона позволит увеличить дистанцию поражения техники (до 30-40 км, в то время как FPV-дроны работают на дистанции 10-20 км), а также позволит работать днем;

🔹есть функция донаведения, когда последние 300-500 метров связь им не нужна, поэтому их не сможет перехватить РЭБ.