27 февраля 2024, 13:15

"Київстар" почав випробовувати технологію 5G

Технологія передбачає значно вищу швидкість передавання даних, меншу затримку і більшу пропускну здатність, ніж 4G.



Виконувати випробування обладнання для тестування технології 5G комісія оператору мобільного зв'язку "Київстар" дозволила до середини травня 2024 року.

