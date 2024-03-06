6 марта 2024, 15:45

БРИКС намерен создать аналог SWIFT

Страны-участницы БРИКС намерены создать межбанковскую систему аналогичную SWIFT, а также организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогичной FATF). Автором инициативы выступил Центробанк Ирана. Об этом заявил глава Центробанка Исламской республики по международным вопросам Карими.



БРИКС - межгосударственное объединение, союз 5 государств: Бразилии, РФ, Индии, КНР, ЮАР. 24 августа 2023 г. в состав объединения вошли еще Иран, ОАЭ, Аргентина, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

