Швеция в НАТО - что это значит для Альянса

7 марта Швеция официально стала 32 государством-членом НАТО.
Как отмечает издание Politico, некогда нейтральная страна создала мощный военно-промышленный комплекс, который укрепит Альянс в противостоянии с РФ.
Укрепление геополитического положения
Членство Швеции окружает Балтийское море странами НАТО, за исключением Петербурга и Калининграда.
Обеспечивает контроль над стратегически важными трубопроводами и подводными кабелями.
Сильный военно-промышленный комплекс Швеции
Несмотря на небольшое население (10 млн), Швеция имеет развитую оборонную промышленность, производящую:
-Истребители Saab JAS 39 Gripen
-Безоткатные орудия Carl Gustaf
-Подводные лодки класса Gotland
-Противокорабельные ракеты RBS 15
Швеция сотрудничает с другими производителями, например, в разработке танка Stridsvagn 122 (шведская версия Leopard 2).
Вклад Швеции в оборону НАТО
В 2023 г. оборонный бюджет Швеции €9,2 млрд (1,54% ВВП).
В преддверии членства в НАТО Стокгольм объявил об увеличении инвестиций в ВПК. По оценкам правительства, это обеспечит достижение целевого показателя в 2% ВВП в текущем году.
Страна обладает хорошо оснащенной армией, современными истребителями, флотом и развитой оборонно-промышленной базой.
Усиление восточного фланга НАТО и повышение его обороноспособности.
Швеция занимает 5-е место в НАТО по количеству бронетранспортеров, опережая Германию, Испанию и Великобританию.
Доступ к новым технологиям
Вступление в НАТО дает Швеции доступ к секретным технологиям.
Может стимулировать развитие шведской оборонной промышленности и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.
По состоянию на ноябрь 2023 г. на вооружении шведской армии имелось:
бронетранспортеров — 1017
артустановок — 277
танков — 110
боевых самолетов — 99
ударных подлодок — 4.