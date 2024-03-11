Швеция в НАТО - что это значит для Альянса

11 марта 2024, 12:45

7 марта Швеция официально стала 32 государством-членом НАТО.



Как отмечает издание Politico, некогда нейтральная страна создала мощный военно-промышленный комплекс, который укрепит Альянс в противостоянии с РФ.



Укрепление геополитического положения

Членство Швеции окружает Балтийское море странами НАТО, за исключением Петербурга и Калининграда.

Обеспечивает контроль над стратегически важными трубопроводами и подводными кабелями.



Сильный военно-промышленный комплекс Швеции

Несмотря на небольшое население (10 млн), Швеция имеет развитую оборонную промышленность, производящую:

-Истребители Saab JAS 39 Gripen

-Безоткатные орудия Carl Gustaf

-Подводные лодки класса Gotland

-Противокорабельные ракеты RBS 15

Швеция сотрудничает с другими производителями, например, в разработке танка Stridsvagn 122 (шведская версия Leopard 2).



Вклад Швеции в оборону НАТО

В 2023 г. оборонный бюджет Швеции €9,2 млрд (1,54% ВВП).

В преддверии членства в НАТО Стокгольм объявил об увеличении инвестиций в ВПК. По оценкам правительства, это обеспечит достижение целевого показателя в 2% ВВП в текущем году.

Страна обладает хорошо оснащенной армией, современными истребителями, флотом и развитой оборонно-промышленной базой.

Усиление восточного фланга НАТО и повышение его обороноспособности.

Швеция занимает 5-е место в НАТО по количеству бронетранспортеров, опережая Германию, Испанию и Великобританию.



Доступ к новым технологиям

Вступление в НАТО дает Швеции доступ к секретным технологиям.

Может стимулировать развитие шведской оборонной промышленности и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.



По состоянию на ноябрь 2023 г. на вооружении шведской армии имелось:

бронетранспортеров — 1017

артустановок — 277

танков — 110

боевых самолетов — 99

ударных подлодок — 4.