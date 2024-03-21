21 марта 2024, 9:45

Конгресс проголосует помощь Украине на $60 миллиардов, - Салливан

"Мы получим эту помощь для Украины. Только на прошлой неделе мы выделили новый пакет военной помощи на 300 млн, который включал в себя боеприпасы, средства ПВО и другое оружие, которое важно для фронта", - заявил советник Байдена во время необъявленного визита в Киев.



По его словам, США также будут работать с остальным миром - коалицией из более 50-ти стран, для отправки еще большего количества оружия в Украину.

