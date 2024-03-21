Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году — адмирал США

21 марта 2024, 13:45

Адмирал Джон Акилино рассказал комитету Палаты представителей США по вооруженным силам, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году, пишет Bloomberg.

Отмечается, что несмотря на экономические проблемы Пекина, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и составил более $223 млрд.



За последние три года армию Китая пополнили 400 истребителей и более 20 крупных военных кораблей, а с 2020 года она также удвоила количество баллистических и крылатых ракет.



"Все указывает на то, что НОАК [Народная освободительная армия Китая] выполнит распоряжение председателя Си Цзиньпина о готовности к вторжению на Тайвань к 2027 году", — сказал Акилино.