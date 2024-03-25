25 марта 2024, 16:15

Велика Британія анонсувала черговий пакет військової допомоги для України

В мережі Х Міністерство оборони Великої Британії повідомило про надання пакету допомоги на понад $75 млн на сучасні безпілотники, а також понад $25 млн на постачання систем протиповітряної оборони:



Новий пакет військової підтримки вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, яким керує Велика Британія, надасть нові сучасні безпілотники спостереження для підтримки Збройних Сил України. Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на забезпечення систем протиповітряної оборони, щоб допомогти зберегти українське небо.



Також вчора вийшов прес-реліз на сайті Міністерства щодо завершення льотної підготовки першої групи українських пілотів. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16.



Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам RAF ці пілоти пройшли одну з найкращих доступних підготовок і тепер на крок ближче до того, щоб приєднатися до боротьби з незаконним вторгненням путіна — зазначив Державний секретар з питань оборони Грант Шаппс.



Велика Британія активно допомагає нашій країні і є одним з ключових партнерів у боротьбі з московитами. У рамках навчання досвідчені інструктори Королівських ВПС навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами, навчили навігації на нижньому рівні та літати на поглибленому рівні.



Мені сподобалося бути у Сполученому Королівстві та брати участь у цій навчальній програмі. Курс був складним і приємним, це зробило мене кращим пілотом. Я вдячний Великій Британії за підтримку України, а також особисто вдячний інструкторам Королівських ВПС за те, що вони підготували мене до майбутнього — відгукується один з українських пілотів, який проходить навчання.

