Чиновникам можуть заборонити використовувати Telegram — Княжицький

За cловами нардепа, Telegram повинен мати свого представника в Україні для комунікації, інакше платформу заборонять для використання органам держвлади, посадовим особам і постачальникам фінансових послуг.
Водночас він заявив, що законопроєкт не торкнеться власників каналів.
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