26 марта 2024, 11:45

Чиновникам можуть заборонити використовувати Telegram — Княжицький

За cловами нардепа, Telegram повинен мати свого представника в Україні для комунікації, інакше платформу заборонять для використання органам держвлади, посадовим особам і постачальникам фінансових послуг.



Водночас він заявив, що законопроєкт не торкнеться власників каналів.

